I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 17 giugno su Mediaset Infinity

Nell'episodio 11 della nuova serie turca If You Love, pubblicato lunedì 17 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Leyla resta ferita dalle dure parole di Ates.

La famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco, attività alla quale tutti i fratelli sono tenuti a partecipare, come previsto dal regolamento del defunto Vahit. Arrivati sul posto, Leyla propone di aggiungere un po' di competizione all'attività e di giocare divisi in due squadre: da un lato lei e Umut, e dall'altro Ates, Aydos e Ilgaz.

Dopo la vittoria, Ates si rende conto di come la sua vita sia cambiata e si spaventa così tanto da chiamare Bige per chiederle di cercare un buon collegio all'estero per i fratelli. Alla chiamata assiste attonita Leyla che, sconvolta, chiede spiegazioni ad Ates, il quale le risponde che lui non vuole alcun tipo di legame, né con i bambini, é con lei. Delusa e con il cuore spezzato, Leyla prende una decisione: vuole vendicarsi e chiama Yakup dicendogli che è disponibile ad adottare il suo piano.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 17 giugno di If You Love.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

