Nell'episodio 10 della nuova serie turca If You Love, pubblicato venerdì 14 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Leyla rischia di essere smascherata.

Il direttore dell'hotel si presenta a casa di Ates per consegnargli la busta con dentro il nome falso che Leyla usava quando ha conosciuto Arcali, ma arriva una notizia improvvisa: Ilgaz e Baris sono stati arrestati e Ates deve correre in commissariato.

La busta passa nelle mani di Ilter che la consegna ad Ates una volta tornato alla tenuta. Leyla fa di tutto per recuperarla, compreso fingere un malore che porterà Ates ad accompagnarla in ospedale.

Sulla via del ritorno Leyla parla con Ates di quello che è accaduto la sera precedente, ma la risposta del ragazzo non è quella che si aspetta.

