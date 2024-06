I momenti più importanti del nuovo episodio della nuova serie turca If You Love, pubblicato il 12 giugno su Mediaset Infinity

Nell'episodio 8 della nuova serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 12 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Leyla e Ates si avvicinano sempre di più.

Ates entra per sbaglio nel bagno di Leyla mentre questa è in vasca. Una situazione di imbarazzo che i due supereranno poco dopo, quando Leyla soccorre Ates e lo aiuta ad affrontare un attacco di panico.

L'avvicinamento tra i due fa cambiare i piani di Yakup e della sua banda, che iniziano a lavorare alla tenuta come nuovi operai spacciandosi per un'unica famiglia.

