If You Love, la puntata del 10 giugno in streaming

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin di Mediaset Infinity. La sesta puntata, pubblicata lunedì 10 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nella sesta puntata di If You Love, Ates si fa montare alla tenuta una tenda da glamping in giardino, così da non dover gettar via dalla casa gli oggetti e i mobili a cui i bambini sono affezionati. Ates restituisce a Leyla il suo ciondolo con la farfalla. Fusun confida a Ilgaz che è necessario liberarsi di Leyla, per poi potersi liberare di Ates. La ragazzina decide di approfittare di una momentanea assenza della tata per nascondere Berit e far finta che sia scomparsa. Nel frattempo, Leyla viene minacciata da Yakup: o farà di Ates la sua prossima vittima, o tutta la banda finirà in prigione.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 10 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

