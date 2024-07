If You Love, la puntata del 9 luglio in streaming

La ventisettesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 27 della serie turca If You Love, pubblicato martedì 9 luglio su Mediaset Infinity, Leyla desidera rivelare ad Ates la verità sul suo passato, ma non trova il coraggio e sceglie di focalizzarsi sui preparativi nuziali. Contemporaneamente, Meryem confessa a Mert di essere una truffatrice.

Yakup trova la scatola dei bozzetti usati da Leyla per ricattare Fusun. Realizzando il loro valore, Yakup decide di approfittarne per estorcere denaro a Fusun.

Bige scopre che Ates sta per sposarsi con Leyla e gli annuncia la sua intenzione di dimettersi dall'azienda.

