If You Love, la puntata del 5 luglio in streaming

La venticinquesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 25 della serie turca If You Love, pubblicato venerdì 5 luglio su Mediaset Infinity, Ates scopre che Leyla ha recuperato e rispedito il vestito rubato di sua madre. Dopo averlo saputo, l'uomo diventa silenzioso e distante, mentre Leyla lo aspetta a casa con i ragazzi. In realtà, proprio quella sera Ates inviterà Leyla nel suo hotel per chiederle di sposarlo. Nel frattempo, Mert chiede a Ilter un altro anticipo e gli confessa che gli servirà per comprare un anello di fidanzamento per Meryem. Sorpreso, Ilter gli riferisce che Meryem è già sposata. Incredulo e devastato dalla notizia, Mert affronta Meryem chiedendole spiegazioni, ma lei non riesce a dirgli nulla, non potendogli rivelare l'intera truffa.

La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

