If You Love, la puntata del 4 luglio in streaming

La ventiquattresima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 24 della serie turca If You Love, pubblicato giovedì 4 luglio su Mediaset Infinity, l'amore regna alla tenuta. Ates e Leyla si godono una gita romantica sulla collina degli amanti, mentre Meryem e Mert si confessano apertamente i propri sentimenti.

L'amore e l'unione non manca neanche in famiglia: Ilgaz, Berit e Aydos decidono di occuparsi della cena, seguendo le ricette preferite della mamma.

In questo clima di pace e buoni sentimenti aleggia Fusun, che non perde occasione per mettere in cattiva luce Ates, nella speranza di entrare in possesso dell'azienda.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE