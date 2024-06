If You Love, la puntata del 25 giugno in streaming

La diciassettesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 17 della serie turca If You Love, pubblicato martedì 25 giugno su Mediaset Infinity, su consiglio della psicologa di Berit, Leyla porta tutta la famiglia a un parco divertimenti per trascorrere un po' di tempo tutti insieme in famiglia. All'improvviso, però, arriva Umut - allertato da Fusun - e proprio in quel momento Berit comincia finalmente a parlare.

Tornato alla tenuta, Ates viene contattato da Bige perché un ladro ha fatto irruzione in casa sua e non se la sente di stare da sola. Nel frattempo, Fusun si presenta alla villa con la foto del matrimonio tra Leyla e Hasan: la donna vuole farsi dare a tutti i costi delle spiegazioni. Leyla decide di raccontarle esattamente quello che ha detto anche ad Ates, ma Fusun non è per nulla convinta.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

