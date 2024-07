If You Love, la puntata del 24 luglio in streaming

La puntata 38 di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 38 della serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 24 luglio su Mediaset Infinity, Ates e Leyla sono preoccupati per i bambini e credono che Umut non sia in grado di prendersene cura, così decidono di andare a trovarli. In realtà, Umut se la sta cavando piuttosto bene, ma Fusun ha già assunto una nuova tata, che si rivela troppo severa e rovina la serenità familiare.

Ilgaz accetta di incontrare Baris e i due ragazzi si riappacificano. Mert e Meryem fissano la data delle nozze e ora si preparano ad accogliere la famiglia di Mert.

Tra Leyla e Ates va tutto a gonfie vele, ma a fine giornata l'avvocato comunica ad Ates che dovranno rafforzare la loro posizione se vogliono avere una possibilità di riprendersi i bambini. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 24 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

