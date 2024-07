If You Love, la puntata del 2 luglio in streaming

La ventiduesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 22 della serie turca If You Love, pubblicato martedì 2 luglio su Mediaset Infinity, alla scuola di moda fervono i preparativi per la sfilata in ricordo della mamma di Ates. Alla fine di questo importante evento Ates presenta Leyla ai giornalisti come la sua compagna.

Nel frattempo, Yakup è su tutte le furie per i tentativi di insubordinazione di Onur e decide così di denunciarlo alla polizia, denuncia che porterà all'arresto del ragazzo.

Questo evento scuote gli animi nella banda; nel bel mezzo di una discussione Leyla confessa a tutti di essersi innamorata di Ates, quindi il piano di truffarlo dev'essere accantonato. Rimane però un altro piano che non si può cancellare, quello di neutralizzare le minacce di Fusun.

La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano.

