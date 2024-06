If You Love, la puntata dell'1 luglio in streaming

La ventunesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 21 della serie turca If You Love, pubblicato lunedì 1 luglio su Mediaset Infinity, Leyla cede alle minacce di Fusun e decide di accettare la sua proposta. La donna allora chiede alla ragazza di rubare dei documenti che provino la volontà di Ates di iscrivere i fratelli a un collegio all'estero.

Nel frattempo, l'uomo a cui Leyla sta pagando le cure in ospedaliere si sveglia; la ragazza corre in ospedale, ma scopre che l'uomo non è ancora in grado di parlare. Quando, il mattino seguente, Leyla rientra alla villa, Ates - che invano l'ha aspettata tutta la notte - le dice che non è disposto a sopportare una relazione basata su segreti e bugie.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'1 luglio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

