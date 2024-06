If You Love, la prima puntata in streaming

La prima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

If You Love è la nuova serie turca con Kerem Bursin di Mediaset Infinity. La prima puntata, pubblicata lunedì 3 giugno, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nella prima puntata di If You Love, Ates Arcali vive a Maiorca dove riceve la visita da Ilter, maggiordomo della famiglia. L'uomo gli comunica la morte di suo padre Vahit Arcali e lo invita a tornare in Turchia. y

A Istanbul, Umut, fratello maggiore di Ates, e la zia Fusun fanno pressione perché Ates torni così da poter accedere al testamento del defunto.

Inizialmente Ates è deciso a non tornare a Istanbul, ma cambia idea quando Ilter gli parla di una misteriosa lettera che potrebbe contenere informazioni sulla sua defunta madre.

Una volta giunto in città, Ates si reca al suo hotel, dove incontra Leyla, una giovane donna che sta scappando dalla prima notte di "false nozze". Leyla fa parte di una banda che organizza truffe matrimoniali.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 3 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

