If You Love, Leyla si dichiara ad Ates: "Io ti amo"

Nell'episodio di If You Love pubblicato il 27 giugno su Mediaset Infinity, Leyla dichiara tutto il suo amore per Ates

Nella puntata 19 di If You Love, pubblicata giovedì 27 giugno in esclusiva su Mediaset Infinity, Ates organizza una cena romantica a sorpresa per Leyla.

If you love, l'incontro tra Ates e Leyla

I due si vedono all'ingresso di un hotel di lusso: Leyla è convinta di andare a una cena di affari, ma in realtà Ates l'accompagna sulla terrazza panoramica dell'albergo dove è apparecchiato solamente un tavolo per due persone.

Sorseggiando del buon vino, Ates dice a Leyla di non ricordare il momento in cui si sono scambiati per la prima volta un bacio, ma ha ben in mente l'emozione che ha provato in quegli istanti.

Leyla vorrebbe essere altrettanto sincera nei confronti dell'uomo.

Ates e Leyla ballano dopo le dichiarazioni d'amore

If you love, Leyla ad Ates: "Io ti amo"

Terminata la cena, i due ragazzi iniziano a ballare abbracciati. Leyla è entusiasta perché dice di aver sognato dal primo giorno di vivere un momento così dolce con Ates.

Durante il ballo, Ates chiede a Leyla di diventare la sua fidanzata. Lei accetta, a patto però che la relazione rimanga segreta.

Giunti alla tenuta, Leyla dichiara ad Ates tutto l'amore che prova nei suoi confronti.

If you love, cosa succede nei prossimi episodi?

Dopo aver raccolto delle prove schiaccianti, Fusun decide di ricattare Yakup e la sua banda per poter vincere la causa contro il nipote e ottenere così l'azienda di famiglia. La donna chiede a Leyla di raccogliere più prove possibili contro Ates, a cominciare dai documenti che provino l'intenzione dell'uomo di iscrivere i fratelli a un collegio all'estero. Ates nel frattempo cerca di capire qualcosa in più sul passato di Leyla, ma lei rimane sul generico.

If you love, quando va in onda?

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

