Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile martedì 4 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da martedì 4 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Leyla riesce a scappare dall'hotel con il bottino e raggiunge il resto della banda per dividere la refurtiva.

Leyla si accorge di aver perso la collana che le ha lasciato sua madre, così si mette subito alla ricerca. La ragazza è convinta che le sia caduta nella suite di Ates.

Leyla segue Ates che si sta recando nell'azienda di famiglia per la lettura delle volontà del defunto padre.

