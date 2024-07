Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile lunedì 8 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da lunedì 8 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede l'8 luglio

Ates annuncia ai fratelli che lui e Leyla hanno deciso di sposarsi. Alla domanda di Aydos sulla data del matrimonio, Leyla rimane sorpresa quando Ates afferma che si terrà nel fine settimana. I fratelli inizialmente reagiscono male alla notizia, ma Ates riesce a calmarli.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

