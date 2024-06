Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile venerdì 7 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da venerdì 7 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 7 giugno

Nonostante il parere opposto dei ragazzi, Ates decide di gettare via ogni oggetto all'interno della casa. Anche Leyla tenta di farlo ragionare, ma senza successo. In azienda, Ates licenzia la zia Fusun e rivoluziona tutte le regole per gli impiegati, abolendo anche orari di lavoro e vestiario.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE