If You Love, cosa succede il 5 luglio

Ates viene in possesso dei video di sorveglianza e scopre che Leyla ha recuperato e rispedito il vestito rubato di sua madre. Dopo la scoperta, diventa silenzioso e distante, mentre Leyla lo attende a casa con i ragazzi per vedere insieme il documentario realizzato da Aydos sul significato dell'amore, con protagonisti i membri della famiglia intervistati.

