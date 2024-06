Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile venerdì 28 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da venerdì 28 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 28 giugno

Ates e Leyla faticano a non baciarsi davanti a tutti, ma si sforzano di farlo avendo deciso di tenere il rapporto nascosto, almeno per il momento. Finiscono per trascorrere una giornata insieme, durante la quale Ates cerca di sapere di più della vita di Leyla, ma lei si tiene sul generico.

