Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile giovedì 27 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da giovedì 27 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 27 giugno

Il rapporto tra Ates e i fratellini è ancora complicato: l'uomo si scontra in particolar modo con Ilgaz, tipica adolescente ribelle che spesso si mette nei guai.

Il l egame tra Leyla e Ates, invece, diventa sempre più profondo e, apparentemente, l'unica ad accorgersi della cosa la piccola Berit.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

