If You Love, cosa succede il 26 giugno

Leyla e Meryem sono preoccupare perché Fusun ha sempre più dubbi e sta ficcanasando su di loro, temono così che possa scoprirle. Bige cerca di avvicinarsi ad Ates, ma lui la rifiuta dicendole che è solo un'amica.

