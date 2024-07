Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile giovedì 25 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da giovedì 25 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 25 luglio

Ates annuncia a Leyla che ha intenzione di partire per tornare all'estero perché non c'è più niente che lo tenga legato a quel posto, e vuole che lei vada con lui. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE