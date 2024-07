Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile mercoledì 24 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da mercoledì 24 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 24 luglio

Ates e Leyla sono preoccupati per i bambini: temono che Umut non sia in grado di prendersene cura. Per sfatare ogni dubbio decidono di andare a trovarli.

In realtà scopriranno che Umut se la sta cavando piuttosto bene, se non fosse che Fusun ha assunto una nuova tata che si rivela troppo severa e mina la serenità familiare. If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE