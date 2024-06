Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile lunedì 24 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da lunedì 24 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 24 giugno

Dopo un lungo gioco di seduzione, Ates e Leyla decidono di passare la notte insieme, ma vengono interrotti dall'arrivo del piccolo Aydos, che confida ad Ates di avere una cotta per Leyla, e da Berit, che vuole attenzioni. Il giorno dopo, mentre gioca insieme a Leyla, la bambina dice alcune parole.

