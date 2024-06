Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile venerdì 21 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da venerdì 21 giugno

If You Love, cosa succede il 21 giugno

Ates torna alla tenuta con Ilgaz, dove lo aspettano Fusun e Umut pronti a portare via i ragazzi. Ma è proprio Ilgaz a rifiutare la proposta dello zio di andare a vivere con lui: lei e i fratelli preferiscono restare nella loro casa, insieme ad Ates. Trascorsa la notte sotto le stelle nel giardino della villa in compagnia di Leyla, Aydost e Berit, Ates viene svegliato da una brutta notizia: l'abito di sua madre è stato rubato durante la festa nella tenuta.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity

