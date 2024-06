Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile giovedì 20 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da giovedì 20 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 20 giugno

La banda di Yakup e la famiglia di Hasan si incontrano alla festa nella tenuta di Ates. Hasan cerca Leyla mentre i genitori di Hasan, a loro volta, cercano il figlio.

I fratellastri di Ates cercano di adattarsi alla nuova vita in casa di Umut, ma le cose non filano lisce come l'olio.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

