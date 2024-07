Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile martedì 2 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da martedì 2 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 2 luglio

Nel bel mezzo di una seria discussione all'interno della banda, Leyla confessa a tutti di essersi innamorata di Ates, quindi il piano di truffarlo dev'essere accantonato. Yakup e compagni hanno ancora un grosso problema da risolvere e questo problema porta il nome di Fusun: bisogna trovare un modo per neutralizzare le sue minacce.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

