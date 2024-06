Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile lunedì 17 giugno su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile da lunedì 17 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede il 17 giugno

La famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco. Come previsto dal regolamento del defunto Vahit, tutti i fratelli sono tenuti a partecipare.

Arrivati sul posto, Leyla suggerisce di aggiungere un po' di competizione all'attività e di giocare in due squadre distinte: da un lato lei e Umut, e dall'altro Ates, Aydos e Ilgaz.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

