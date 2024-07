Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di If You Love, disponibile giovedì 11 luglio su Mediaset Infinity

Il prossimo episodio di If You Love sarà disponibile in streaming da giovedì 11 luglio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

If You Love, cosa succede l'11 luglio

Ates decide di svelare in maniera decisamente teatrale che sua moglie, Leyla, è in realtà una truffatrice. La giovane sposa non può far altro che abbandonare il ricevimento. Anche tutti gli altri membri della banda, a quel punto, si sentono costretti a scappare, per evitare di finire nelle mani della polizia.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE