Paola Caruso perde il controllo : "Tutte e dieci siamo convinte che è tutto troppo esagerato, questa non è la vera Francesca. Crei un'atmosfera pesante per tutti. È l'opinione di tutti. Migliorarsi è segno di intelligenza, altrimenti sei ottusa ". Alessandra Mussolini interviene imitandola: "È troppo drammatica".

Francesca Manzini finisce al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip . La causa è la sua reazione alla lontananza da Raimondo Todaro, con cui aveva costruito una forte amicizia nella Casa: il concorrente è stato separato dal gruppo insieme a Ibiza Altea perché entrambi in nomination.

Francesca Manzini

Francesca si difende: "Si commentano da sole, non devo dimostrare niente a nessuno". Poi spiega la sua versione dei fatti: " Sono entrata con un disagio per cose mie, poi ho avuto la fortuna di aver trovato un sostegno amicale che mi ha fatto sentire più leggera". In studio, l'opinionista Selvaggia Lucarelli commenta: "Se lei è ossessionata da Todaro, gli altri sono ossessionati da lei".

Una voce fuori dal coro è quella di Antonella Elia : "Io non ce la faccio ad attaccare chi è attaccato da tutti. In questi giorni lei si è trasformata. Io personalmente la sento più vicina, più umana, più vera".

Dopo il tango di Raimondo Todaro e Ibiza Altea, Francesca può finalmente entrare nel monolocale e riabbracciare Raimondo. È proprio qui che a Francesca viene mostrata una clip con le critiche di Paola Caruso. Quando sente la frase "Quella si vende pure la madre pur di vincere", la concorrente perde le staffe: "Non si tocca mia madre e quella di nessuno. Io so quello che faccio per mia madre. Paola, tu non mi devi rivolgere più la parola. Vergognati. Non sono un'arrivista, sono una perfezionista".

Paola Caruso si giustifica spiegando che si tratta di un modo di dire e che la frase non va interpretata in modo letterale. Poi rafforza la sua posizione: "Hanno cercato di trovare una chiave per spalleggiarsi a vicenda in un gioco che in realtà è uno contro uno. Questo colpo di fulmine esiste in amore, non può esserci in amicizia. Tutta questa affinità, per due persone che non si conoscevano, a me sembra un po' strana". Raimondo nega di aver avuto accordi con Francesca prima dell'inizio del programma e si rende disponibile a pubblicare la loro chat privata per dimostrarlo.

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