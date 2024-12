Al Grande Fratello, l'inquilina si sente in colpa per aver nominato Mariavittoria Minghetti

Al termine della diciottesima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha un momento di sconforto. Per la prima volta ha affrontato le nomination durante le quali ha deciso di nominare Mariavittoria Minghetti.

L'ex Miss Italia dichiara di essersi sentita infastidita per l'atteggiamento che Mariavittoria ha avuto con lei: "Ci siamo trovate molto tra donne. Però io mi sono confidata con lei per una questione che riguarda anche Luca e la cosa è trapelata con un passaparola inaudito".

In salotto, Zeudi si sfoga con Alfonso D'apice e Jessica Morlacchi. Jessica cerca di consolare la ragazza: "Non devi piangere, questo purtroppo è il gioco. L'unica cosa che ti dico, visto che sei entrata da poco, è che qui è come stare in un paesino. Quando succede qualcosa, tu vai direttamente dalla persona in questione e chiedi spiegazioni. Non tenerti tutto dentro".

"Io l'avevo detto solo a Mariavittoria, è che gli altri hanno le orecchie lunghe. Ero convinta che lei lo avesse raccontato a Giglio e che lui poi l'avesse detto a Luca" spiega Zeudi.

Jessica invita l'inquilina a fare chiarezza con Mariavittoria nei prossimi giorni: "La prendi un attimo e le spieghi tutta la situazione. Io sono sicura che lei capirà perché ha un cuore grande".

Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination?

Oltre a Zeudi Di Palma, altri sei concorrenti sono finiti in nomination al termine della puntata di lunedì 16 dicembre. Si tratta di Helena Prestes, Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi.

I nominati non sono a rischio eliminazione: nella prossima puntata di lunedì 23 dicembre si decreteranno i concorrenti preferiti dal pubblico che diventeranno immuni.

