La diciottesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le nomination. Dopo l'eliminazione di Stefano Tediosi, i concorrenti sono stati invitati a scegliere chi mandare al televoto.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 16 dicembre?

I nominati non sono a rischio eliminazione: nella prossima puntata di lunedì 23 dicembre si decreteranno i concorrenti preferiti dal pubblico e che diventeranno quindi immuni.

Gli immuni di questa puntata vengono scelti dalle opinioniste: Shaila Gatta viene salvata da Beatrice Luzzi, mentre Luca Calvani viene scelto da Cesara Buonamici. Amanda Lecciso e Alfonso D'Apice sono i preferiti della Casa e ottengono l'immunità.

Le donne devono votarsi tra loro in modo palese, mentre gli uomini nel segreto del confessionale, così come vuole il Grande Fratello. I e le concorrenti al televoto sono sette: Helena Prestes e Zeudi Di Palma, in quanto le più nominate dalle donne, ed Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi, i cinque più nominati dagli uomini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE