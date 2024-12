Zeudi De Palma e Helena Prestes, il chiarimento a letto

Per Zeudi De Palma e Helena Prestes è tempo di chiarimenti. Le due inquiline della casa del Grande Fratello si trovano in camera da letto per provare a definire il loro rapporto, che negli ultimi giorni si è molto raffreddato.

Secondo Helena, è per via dell’avvicinamento tra lei e Javier, ma l’ex Miss Italia, che a Natale aveva baciato Alfonso, dissente. "Ho fiducia in te, ma nel non capirti faccio passi indietro" spiega Zeudi. "Noi non parliamo, come ci capiamo?".

Helena cerca di accogliere le perplessità della coinquilina, con cui nelle settimane scorse c’erano stati baci e coccole: “Senti una mancanza di chiacchiere, ho capito. Le cose nascono piano, io non vedo mancanze nei miei confronti da me. Ti vedo infelice, ma non so cosa dirti”. Poi, con la voce rotta da un principio di pianto, Helena confessa: “Io non sono pronta per avere un rapporto con un’altra persona”.

Zeudi De Palma prova a tranquillizzare l’amica: “Io voglio avere un bel rapporto con te, però voglio costruire un qualcosa, come lo sto costruendo con altre persone qua dentro. Perché sei una persona che uscita di qua vorrei veramente frequentare in amicizia”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE