Nel Tugurio del Grande Fratello, si sono accesi gli animi tra Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato. Tutto è cominciato quando l'inquilino si è avvicinato alla porta che consente l'accesso alla Casa, per cercare di parlare con Shaila. Una regola del programma, però, non consente ai concorrenti di avere dei contatti con gli inquilini della Casa.

Lorenzo, vedendo gli altri ragazzi infastiditi dal suo atteggiamento, afferma: "Non dovete starmi addosso, qual è il problema?". "Se lunedì io rimango qui per colpa tua, non ci sto. Stai facendo una bella figura" ribatte Yulia, provocando l'ira di Lorenzo. Anche Mariavittoria prende le parti di Yulia: "O non ci va nessuno o ci andiamo tutti".

I toni si alzano sempre di più e Yulia continua: "È da due giorni che dici sempre che non bisogna avvicinarsi la porta. È tutto il giorno che lo fai. Se ti sto riprendendo su una cosa è perché ti voglio bene, fidati".

Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta: "Sei il regalo più grande di questa esperienza"

In occasione del suo compleanno, Lorenzo Spolverato aveva rivolto una dichiarazione d'amore a Shaila: "Tu sei una cosa troppo forte per me. Sei il regalo più grande di questa esperienza".

Shaila Gatta, colpita dalle parole di Lorenzo, era scoppiata in lacrime: "Volevo festeggiare con te oggi. Sono innamorata persa di te e fuori di qui voglio costruire tante belle cose con te".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE