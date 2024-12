Dopo aver spiegato i motivi dell'uscita di Yulia Bruschi dalla Casa, Alfonso Signorini manda in Superled Giglio per potere salutare la ragazza.

I due ragazzi si abbracciano a lungo e poi si scambiano alcuni baci. Yulia chiede a Giglio di continuare il suo percorso senza paure perché lei lo aspetterà fuori: "Tu cerca di essere forte e guardare oltre. Focalizzati sulle cose importanti e tieni testa. Io ti aspetto, come ci siamo promessi".

Giglio guarda intensamente la ragazza e, dopo averla baciata, dichiara emozionato emozionato: "Ti amo". "Anch'io, tantissimo", è la risposta di Yulia mentre accarezza il volto di Giglio.

Prima di abbandonare per sempre la Casa, Yulia Bruschi saluta tutti i suoi compagni di viaggio tra lacrime e abbracci di supporto.

Perché Yulia Bruschi ha abbandonato il GF?

Alfonso Signorini ha informato gli inquilini delle ragioni dietro l'uscita di Yulia dal reality: “Simone, l'ex ragazzo di Yulia, avrebbe denunciato Yulia dopo un’accesa discussione tra di loro finita molto male. Una denuncia è una cosa molto importante. Questa litigata sarebbe avvenuta qualche giorno prima dell’ingresso di Yulia nella Casa. Vorrei sentire la verità di Yulia, ma io purtroppo non posso farlo perché c'è un procedimento legale in corso" .

"In questi ultimi giorni, l'avvocato di Yulia ha chiesto di informare Yulia su questi ultimi sviluppi. Yulia è stata informata e per sua volontà ha scelto di non parlare e di non commentare quanto è accaduto. Qualunque cosa lei possa dire ha un valore legale", precisa Alfonso Signorini.

