Stefano Miele è un nuovo concorrente del Grande Fratello

Nuovi ingressi al Grande Fratello durante la puntata di sabato 23 dicembre. Due uomini diventano concorrenti nella Casa più spiata d'Italia: Stefano Mieli e Sergio D'Ottavi.

Ecco chi è Stefano Miele.

Chi è Stefano Miele

Stefano Miele ha 33 anni ed è uno stilista, uno dei nomi emergenti del mondo del fashion milanese. Ha lanciato una collezione di scarpe in onore della madre, che per 50 anni ha le ha vendute nel suo negozio di Gaeta. Tra le sue esperienze lavorative precedenti un periodo di lavoro negli showroom di New York, poi Londra da Tom Ford e quindi Milano da Miu Miu.

Per quanto riguarda la sua vita personale, Stefano Miele ha affermato di essere fidanzato e di essere innamoratissimo.