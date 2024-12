Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono sempre più lontani. Le prime crepe nel loro rapporto sembrano essere nate quando Lorenzo ha visto ballare Shaila con Alfonso D'Apice.

In giardino, Shaila si sfoga con Luca Calvani: "Sono nervosa, sto male e sono arrabbiata perché mi sto esponendo, ci credo e sono innamorata. Sto facendo un percorso in cui vorrei essere felice e non ci riesco, perché mi sveglio la mattina e mi sento una schifezza. Non ce la faccio più". Dopo queste parole, la ragazza scoppia in lacrime.

"Non mi merito di stare in questo modo, non è giusto. L'amore è bello, è semplice. Non si può andare avanti così, tra me e lui non c'è futuro", conclude Shaila.

Luca Calvani le sta vicino e cerca di consolarla: "Prenditi del tempo per elaborare e lavora su te stessa".

Shaila Gatta attacca Lorenzo: "Abbiamo un problema di fiducia"

"Sei d'accordo con me che tra di noi non c'è futuro?" aveva chiesto l'ex velina durante un acceso confronto. "Non ho la palla magica" aveva risposto Lorenzo. I due poi si erano lasciati andare a un lungo abbraccio.

"Ieri mi hai detto che tu non sei pronto a stare con me perché non mi accetti per quella che sono. Ho vissuto un grande momento di fragilità stanotte. Noi due abbiamo un problema di fiducia", aveva dichiarato Shaila.

Nel corso di un'altra discussione, Shaila aveva già accusato Lorenzo di mancanza di fiducia nei suoi confronti: "Tu non ti fidi né di me né di nessun altro. C'è un problema di base, che è questo. Nel momento in cui tu non ti fidi, si costruisce un rapporto sulla base di cose precarie".

