Pamela Petrarolo mette a nudo le proprie insicurezze e cerca di chiarire con Ilaria Galassi dopo un acceso confronto avuto nella puntata di martedì 26 novembre del Grande Fratello.

Ilaria aveva espresso agli inquilini della Casa la sua insofferenza verso alcuni comportamenti dell'amica: "Pamela ha un carattere esplosivo rispetto a me. Io con gli anni sono diventata una persona introversa, spesso mi sento un pesce fuor d’acqua. Lei a volte ha un’energia esplosiva e usa un tono che io non accetto, ma credo sia un mio problema".

Nel giardino della Casa, Pamela spiega l'amarezza provata dopo le critiche ricevute da Ilaria Galassi: "Non pesare sugli altri per le tue insicurezze. Non far sentire inconsciamente l'altra persona sbagliata. L'altra persona può solo accogliere le tue paure. Nessuno deve mettere in dubbio la nostra amicizia".

"Qui è tutto amplificato", commenta Amanda Lecciso. Pamela Petrarolo sottolinea quanto è stata colpita delle parole della sua amica: "Mi è arrivato un gancio dritto in faccia e mi ha steso. Io dentro ho un fuoco. Non finirai mai come essere umano di metterti in discussione. Di insicurezze mie ne ho tantissime".

Raccontando il suo passato e le sue debolezze, Pamela non riesce a trattenere le lacrime e Ilaria prova a starle vicino: "Faccio un grande lavoro su di me ogni mattina. Se penso di non essere di supporto, poi mi cadono tutte le certezze. Io già da ragazzina ho avuto un successo enorme e avevo il senso di colpa verso mia sorella".

Nel corso della puntata di martedì 26 novembre del Grande Fratello, Pamela Petrarolo era scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato alcune critiche di Ilaria Galassi.

"È un pugnale per me", aveva dichiarato Pamela in lacrime, "Io veramente penso di essere molto leale. Io non dico niente di lei. Io pago lo scotto di essere molto protettiva. Io non la sovrasto mai. A me dispiace per questa percezione che lei ha. Mi dispiace che lei abbia parlato con gli altri e non con me".

"Io ho avuto delle percezioni, non avevo il coraggio di dirtelo e ho parlato con Luca", aveva risposto Ilaria.

