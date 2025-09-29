Mediaset Infinity logo
Grande Fratello
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Grande Fratello
GRANDE FRATELLO
29 settembre 2025

Omer Elomari

Consulente aziendale.

Condividi:
Omer Elomari

Omer Elomari, nato a Damasco, è un giovane consulente aziendale e “problem solver”, che incarna determinazione e resilienza.

Parla 4 lingue (inglese, arabo, turco e italiano) e nonostante la sua giovane età, ha già affrontato una vita molto intensa.

Fino ai dieci anni ha avuto una infanzia serena, poi la guerra nel suo paese ha cambiato tutto. A 15 anni ha dovuto lasciare la Siria per rifugiarsi in Turchia, ha perso la sua casa distrutta da una bomba e tanti amici lungo il cammino. Sono esperienze che lo hanno segnato profondamente, ma anche reso più forte e determinato.

Figlio di un allenatore di muay thai, lo sport è stato un punto fermo nella vita di Omer: dal kickboxing al pugilato, dal nuoto al basket e alla pallavolo. Un anno fa ha scelto di trasferirsi in Italia e ora vive in Valtellina.

Omer è single, non ha ancora incontrato la ragazza ideale, anche se non mancano conoscenze e frequentazioni e in amore si descrive come un vero gentiluomo.

Leggi anche

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

CONCORRENTI

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

NELLA CASA

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

CHI SALVARE?

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

CONCORRENTI

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity