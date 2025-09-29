Omer Elomari, nato a Damasco, è un giovane consulente aziendale e “problem solver”, che incarna determinazione e resilienza.

Parla 4 lingue (inglese, arabo, turco e italiano) e nonostante la sua giovane età, ha già affrontato una vita molto intensa.

Fino ai dieci anni ha avuto una infanzia serena, poi la guerra nel suo paese ha cambiato tutto. A 15 anni ha dovuto lasciare la Siria per rifugiarsi in Turchia, ha perso la sua casa distrutta da una bomba e tanti amici lungo il cammino. Sono esperienze che lo hanno segnato profondamente, ma anche reso più forte e determinato.

Figlio di un allenatore di muay thai, lo sport è stato un punto fermo nella vita di Omer: dal kickboxing al pugilato, dal nuoto al basket e alla pallavolo. Un anno fa ha scelto di trasferirsi in Italia e ora vive in Valtellina.

Omer è single, non ha ancora incontrato la ragazza ideale, anche se non mancano conoscenze e frequentazioni e in amore si descrive come un vero gentiluomo.