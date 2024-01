Monia La Ferrera riabbraccia la madre: "Non devi chiedermi scusa"

Monia La Ferrera reincontra la madre dopo aver raccontato la sua storia al Grande Fratello. La concorrente ripercorre la fine della relazione con il calciatore polacco Błażej Augustyn, da cui ha avuto le figlie Nicole e Sophia.

Ad un certo punto Monia ha scoperto i tradimenti dell'ex compagno, ma ha tentato comunque di tenere unita la famiglia: “Fingevo una felicità che non esisteva, fingevo con amici, parenti, dicevo proprio delle bugie. Alla fine sono crollata. C’è stato un episodio molto grave, che preferirei tenere per me, che ha scaturito il tutto. Mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: Monia devi smetterla di essere ipocrita. E ho avuto il coraggio di essere felice, alla fine, perché è quello che sto cercando di fare”.

Ha quindi deciso di arrivare in Italia, in Sicilia, e ricominciare da capo con le figlie adolescenti: “Essere genitori è una responsabilità enorme, prendere consapevolezza che lo andrai a fare in un altro Paese mi spaventava da morire e mi spaventa tutt’oggi”.

Radhia, la madre, per difendere il principio della famiglia, avrebbe però voluto che la figlia si fosse sposata con Augustyn, nella speranza che le cose si sarebbero potute risolvere. “Sei una brava mamma e una donna eccezionale. Sono venuta qui per chiederti scusa, perdonami amore. Tu stavi nel tuo silenzio e non mi rispondevi. Non permetterò mai a nessuno di farti del male perché tu hai sofferto. Ti voglio bene”, dice la donna entrando nella Casa per rivedere la figlia.

Le due donne si reincontrano in un abbraccio commosso e Monia consola la madre: “Non devi chiedermi perdono di niente, non devi sentirti in colpa”.

