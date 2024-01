Mirko Brunetti contro Giuseppe Garibaldi: "Perla è una sua pedina"

Nella puntata di lunedì 15 gennaio del Grande Fratello, Mirko cerca di mettere in guardia la sua ex fidanzata da quelle che, secondo lui, sono le strategie di Giuseppe

N on si placano le polemiche tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi. L'ex concorrente continua a pensare che Giuseppe stia usando la sua ex fidanzata, Perla Vatiero, per creare una dinamica interna alla Casa del Grande Fratello.

"Io e Perla abbiamo stretto un'amicizia nella quale non c'è malizia. Ci stiamo divertendo senza pensare ad alcuna dinamica", replica Giuseppe. Alle sue parole fa eco anche Perla: "Non mi sento a disagio perché sento che non c'è malizia da parte sua".

Mirko, allora, spiega la sua posizione: "Il focus del discorso è sbagliato perché non provo gelosia per Perla. Penso che lui stia giocando e mi dispiace che lei non se ne accorga. Perla è una pedina e lui cavalca questa dinamica".

