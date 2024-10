Durante le nomination del 3 ottobre del Grande Fratello, Michael Castorino e Iago Garcia sono stati al centro di un'accesa discussione dopo essersi nominati a vicenda.

"L'altro giorno ha pianto perché pensa di non avere visibilità nel programma. È una cosa che a me non piace", è stata l'accusa di Iago Garcia verso Michael.

"Abbiamo due personalità molto diverse e non riusciamo a trovare un punto d'incontro", aveva replicato Michael dopo aver nominato l'attore.

Michael Castorino contro Iago Garcia

Al termine della puntata del 3 ottobre del GF, continuano gli attriti tra Michael Castorino e Iago Garcia.

Michael critica i motivi della nomination ricevuta dall'attore spagnolo: "Hai detto una cosa pesante come nomination. Mi sono sfogato in un momento intimo, piangevo per la mia azienda. Ti rendi conto che ho 35 anni e non sono un ragazzino. Non andare in giro a dire che sono qui a piangere per avere visibilità"

"A me non è piaciuto il tuo pianto. Non riusciamo a legare perché sei molto permaloso", risponde Iago. "Vedi una roba sbagliata dove non c'è", replica Michael.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE