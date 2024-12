Maxime Mbandà - Grande Fratello

Nato a: Roma il 10/4/1993 Nato a Roma da padre congolese e madre italiana, Maxime, 31 anni, sin da piccolo ha vissuto a Milano dove ha cominciato a praticare ed amare il rugby. Ha militato in parecchie squadre fino a vestire la maglia della nazionale.

Durante il periodo di lockdown ha prestato servizio volontario sulle ambulanze della Croce Gialla di Parma e, in riconoscimento di tale servizio, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica da parte del presidente Sergio Mattarella. Maxime è separato da pochi mesi dalla compagna con la quale ha due figli: Leone, 3 anni e Celeste, 1 anno.

Cresciuto in una famiglia unita e nonostante i successi nel rugby, Maxime ha avuto esperienza diretta di quanto sia difficile la strada dell'integrazione, per questo ha deciso di scrivere un libro, in forma di lettera, al figlio Leone: "Fuori dalla mischia".