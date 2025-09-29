Matteo Pepe detto Jonas

Matteo, che gli amici conoscono anche come Jonas, vive a Roma con mamma, papà, i suoi due fratelli e un husky maschio.

Tra i fratelli, è il primogenito, e questo, fin da piccolo, lo ha messo di fronte a un carico di responsabilità, che lo ha fatto crescere in fretta.

Determinato, curioso, carismatico, diretto e ambizioso, ha una grinta che lo spinge sempre oltre i propri limiti. Si definisce un “treno in corsa” pronto a prendere a “testate” i muri che ostacolano la realizzazione dei propri desideri.

Ama ballare e mettersi in mostra: oltre allo studio e agli esami, ha collezionato qualche esperienze come modello. Non disdegna, infatti, di essere sempre al centro dell’attenzione.