Matteo Pepe detto Jonas
Studente universitario.
Matteo, che gli amici conoscono anche come Jonas, vive a Roma con mamma, papà, i suoi due fratelli e un husky maschio.
Tra i fratelli, è il primogenito, e questo, fin da piccolo, lo ha messo di fronte a un carico di responsabilità, che lo ha fatto crescere in fretta.
Determinato, curioso, carismatico, diretto e ambizioso, ha una grinta che lo spinge sempre oltre i propri limiti. Si definisce un “treno in corsa” pronto a prendere a “testate” i muri che ostacolano la realizzazione dei propri desideri.
Ama ballare e mettersi in mostra: oltre allo studio e agli esami, ha collezionato qualche esperienze come modello. Non disdegna, infatti, di essere sempre al centro dell’attenzione.
