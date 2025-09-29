Matteo Azzali
Ex pugile.
Matteo è un ex atleta, prima rugbista e poi pugile, oggi continua a coltivare la sua passione sportiva insegnando pugilato nella sua palestra e gestisce un negozio di integratori e attrezzatura sportiva.
Nato e cresciuto in un quartiere difficile di Parma dove sarebbe stato facile intraprendere percorsi sbagliati, Matteo, a 16 anni, ha avuto la fortuna di imbattersi in quello che poi sarebbe diventato il suo coach, che lo ha avviato alla carriera di pugile, fino ad essere un atleta professionista.
A 25 anni la sua carriera agonistica viene bruscamente interrotta a causa di un grave incidente alla mano destra. Costretto a reinventarsi e a immaginare un nuovo futuro, decide di aprire una palestra, dove insegna pugilato, e di portare avanti un progetto per togliere i ragazzi dalla strada, proprio avvicinandoli alla pratica sportiva.
