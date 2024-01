Tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera scatta il bacio in confessionale. I due concorrenti sono sempre più vicini: “Mi sto rendendo conto che è una donna di grande spessore, mi sento compreso e protetto. Mi piace molto”, commenta Massimiliano.

“Lui è una parte di me. Quello che lega noi due è qualcosa di stupendo”, dichiara invece Monia, che però non si sente pronta a una nuova relazione dopo la fine della storia con il suo ex compagno.

Paolo Masella e Massimiliano Varrese contro Vittorio Menozzi: "Guarda le ragazze mentre si spogliano"

L’armonia tra Monia e Massimiliano è però disturbata dalla gelosia di quest'ultimo nei confronti di Vittorio: nei giorni scorsi, infatti, l’inquilino avrebbe continuato a parlare con Monia che era in mutande perché si stava cambiando. “Non mette mai dei limiti”, commenta Massimiliano. " Se c'è una ragazza in mutandine e reggiseno, io mi volto dall'altra parte o esco dalla stanza. Anche Letizia mi ha detto che spesso deve allontanare Vittorio mentre si cambia".

Ad appoggiarlo c'è anche Paolo Masella: " Vittorio, tu giri in mutande spesso nella camera da letto. Per galanteria, ci sono tante donne, dovresti sbrigarti a vestirti. Una volta sei anche andato nel letto di Letizia in mutande per salutarla. Un po' di tatto", dichiara.

