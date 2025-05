Segreti di famiglia, la puntata del 22 maggio in streaming

La puntata del 22 maggio di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 22 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 22 maggio

Pars ascolta la dichiarazione di Serdar in merito alla sua sparizione e agli eventi del giorno della morte di Zafer. Con la guida di Yekta, Serdar riesce a restare coerente e a non contraddirsi, ma ciò non convince del tutto Pars.

Quando Pars informa Ceylin della dichiarazione rilasciata da Serdar, le spiega anche come troppe domande siano ancora senza risposta e come il caso sia ancora ben lontano dall'essere risolto. La donna a questo punto decide di rivolgersi al procuratore capo Melih, per spingere Pars a scrivere il capo d'imputazione.

Nel frattempo, Ilgaz studiando il suo caso inizia ad avere dei sospetti su Inci, soprattutto a seguito dell'avvelenamento di Cansu, avvenuto in ospedale

