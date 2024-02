Massimiliano Varrese contro tutti: "Vedo un'alleanza tra i giovani"

Le ultime nomination del Grande Fratello hanno acceso diversi confronti tra Massimiliano Varrese e altri inquilini della Casa.

L'attore ha ricevuto cinque nomination nell'ultima puntata del reality e crede ci possa essere un'alleanza tra i suoi compagni più giovani: "Vedo un'alleanza tra i giovani. Volete essere giovani quando vi pare e adulti quando volete. Voi pretendete che vi sia tutto dato per scontato".

Massimiliano Varrese contro tutti al Grande Fratello

La tensione aumenta nel salone del GF e Anita Olivieri e Letizia Petris rispondono a Massimiliano. "Siamo noi giovani a fare mille cose in casa", è la dura replica di Anita.

Lo sfogo di Massimiliano Varrese: "Perché devo essere sacrificato?"

Massimiliano Varrese si sfoga con Giuseppe Garibaldi riguardo le ultime nomination: "Le azioni parlano non le chiacchere. Perché non spalmare le nomination? Perché devo accettare di essere sacrificato. Perché si è deciso io, perché sono il più grande? Perché io non posso sognare di andare in finale?".

"Devi accettare che le persone ti possono nominare. Sono due mattine che fai casino a colazione", replica Anita visibilmente infastidita. "Voi dite che io sono cattivo invece analizzo il gioco. Se non mi vuoi sentire, te ne vai da un'altra parte", conclude l'attore.

