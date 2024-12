Lorenzo Spolverato, parla il papà: "Non è gay, ma se lo fosse non farebbe del male a nessuno"

Poco dopo la messa in onda della clip nella quale vengono decifrate le parole dette dalla mamma Shaila Gatta alla figlia ("Lorenzo non è buono. È una brutta persona. È gay"), nella Casa fa il suo ingresso un altro genitore. Si tratta di Armando, il papà di Lorenzo Spolverato, che entra a sorpresa per parlare con il figlio e Shaila.

"A casa vi amiamo moltissimo, vi sosteniamo, soprattutto mia moglie Cristina che non vede l'ora di abbracciarti", dice l'uomo all'ex velina che conosce per la prima volta prima di riabbracciare il figlio. "Lorenzo non è assolutamente una brutta persona. Sì, ha un po' di difetti, ma anche tanti pregi, ha un cuore grande, è molto generoso", continua Armando.

"Io volevo precisare una cosa, per me non è assolutamente gay, ma anche se lo fosse non fa del male a nessuno, è una sua scelta, se è felice lui lo sono anch'io", dice poi Armando con accanto il figlio e parlando con Alfonso Signorini. "Shaila ti ama così per come sei, tu devi ascoltarla", conclude l'uomo dando un consiglio a Lorenzo.