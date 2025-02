Lorenzo Spolverato in lacrime per la lettera della sorella

Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato riceve una dolce sorpresa da parte della sorella Giorgia e non riesce e trattenere le lacrime

Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio si parla anche del legame tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che sembra essersi raffreddato. Dopo il confronto tra la coppia, viene letta una lettera che la sorella di Lorenzo, Giorgia, ha scritto per il fratello. Il concorrente, nel sentire le parole dell'amata sorella, scoppia a piangere dall'emozione.

"Ciao vita mia - così inizia la tenera dedica da parte della sorella di Lorenzo - Che strano scriverti in questa circostanza. Tu sei un fratello e migliore amico, mi hai sempre amata e protetta. Ti seguo dal primo giorno. Ti stai impegnando a migliorare quegli aspetti di te che meno di piacciono, anche grazie a Shaila. Tu sei così, un tornando, e a stare in un angolo impazzisci, quindi vivi, divertiti. Ti amo tanto e non vedo l'ora di abbracciare te e Shaila".

