La quarta puntata del Grande Fratello lascia alcuni malumori tra Jonas Pepe e Omer Elomari. Durante le nomination, Omer aveva scelto di votare Jonas nel segreto del confessionale.
Al termine della puntata, Jonas ha chiesto spiegazioni sul voto ricevuto. "Ti ho nominato perché sapevo che nessuno lo avrebbe fatto e perché quello che hai detto è sbagliato", spiega Omer. "Hai mancato di rispetto a Grazia. Sei stato arrogante".
"Sarà un po' per cultura, un po' per quello che hai vissuto, sarà perché sei fatto così però pure tu sei un po' arrogante. Pensi di sapere un po' troppo. La tua motivazione ci sta, anche perché questo è un gioco complicato, devi avere sempre delle motivazioni per le nomination, però poi non venire ad infierire", risponde Jonas scocciato.
"Tu pensi che io sono una persona cruda, che non sono fragile, ma io non direi mai una cosa così a una ragazza", rincara Omer.
"Io mi sono preso le mie responsabilità, non mi devi fare la lezioncina. So perfettamente che non ci si comporta così con una ragazza, ho sbagliato, ma non continuare", ribatte Jonas sempre più infastidito, "Non voglio sentire lezioni da parte tua. Perché io e te non ci capiamo?"
"Sto provando a capirlo. Adesso sei arrabbiato e te la stai prendendo troppo. Tu stai attaccando me, non io te, fidati", dice Omer cercando di tranquillizzare Jonas.
"Cerchiamo di stare entrambi tranquilli, come abbiamo fatto questa settimana", conclude Jonas cercando una riconciliazione.
Dopo le nomination, anche Rasha Younes ha parlato con Omer Elomari raccontando la delusione per essere stata nominata da Giulia Soponariu.
"Non me l'aspettavo. È venuta da me a scusarsi, a dirmi che sono intelligente, che mi vuole bene, che non vuole che io pensi che lei mi pugnala alle spalle. Mi ha detto che non le arrivo, che non le ho raccontato niente di me, ma io non glielo racconto perché non mi viene. Ci sta che non le arrivo, io non sono una persona che tira fuori le cose e di certo non parlerò con lei se dovessi raccontare qualcosa della mia vita", spiega Rasha.
