La quarta puntata del Grande Fratello lascia alcuni malumori tra Jonas Pepe e Omer Elomari. Durante le nomination, Omer aveva scelto di votare Jonas nel segreto del confessionale.

Al termine della puntata, Jonas ha chiesto spiegazioni sul voto ricevuto. "Ti ho nominato perché sapevo che nessuno lo avrebbe fatto e perché quello che hai detto è sbagliato", spiega Omer. "Hai mancato di rispetto a Grazia. Sei stato arrogante".

"Sarà un po' per cultura, un po' per quello che hai vissuto, sarà perché sei fatto così però pure tu sei un po' arrogante. Pensi di sapere un po' troppo. La tua motivazione ci sta, anche perché questo è un gioco complicato, devi avere sempre delle motivazioni per le nomination, però poi non venire ad infierire", risponde Jonas scocciato.